"Glück und Pech gleichen sich auf Dauer immer aus", sagte BSG-Trainer Miroslav Jagatic nach der Niederlage gegen Hertha BSC II am ersten Spieltag. "In Zukunft werden wir belohnt". Dass sich seine Prophezeiung schon eine Woche später bewahrheiten würde, hat der 47-Jährige nicht vorhersehen können - gefreut haben wird es ihn dennoch. Seine Mannschaft hat am Sonntagnachmittag nach einem durchwachsenen Auftritt 1:0 (1:0) gegen Viktoria Berlin gewonnen und damit für Ruhe zum Saisonstart gesorgt.