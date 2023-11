Am 14. Spieltag der Regionalliga wollen sich Vereine und der NOFV gegen Gewalt und Randale in Stadien und Städten stellen. Die 18 Vereine und der Nordostdeutsche Fußballverband veröffentlichten am Freitag einen gemeinsamen Appell, der bei den Spielen vom Freitag bis Sonntag veröffentlicht werden soll.