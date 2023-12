Bereits eine Woche früher (Mi., 13. Dezember, 19:30 Uhr) treffen sich der FSV Luckenwalde und der FC Energie Cottbus. Bis dato noch keine neuen Termine gibt es für die Spiele Chemnitzer FC vs. FC Eilenburg, Viktoria Berlin vs. Rot-Weiß Erfurt und SV Babelsberg vs. FSV Zwickau. Das knappe 1:0 des FC Carl Zeiss Jena über den ZFC Meuselwitz war die einzige Partie des vergangenen Wochenendes, die trotz Wintereinbruchs angepfiffen werden konnte.