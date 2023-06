Einzige Hürde in dem ganzen Vorhaben könnte die noch laufende Beschwerde von Ex-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt gegen seine Abberufung sein. Diese wurde am 9. Juni vom Amtsgericht abgewiesen und an das Landgericht weitergegeben. Nach Aussage des Landgerichts ist mit einer Entscheidung in vier bis sechs Wochen zu rechnen.