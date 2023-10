Erlbeck war beim 0:4 des CFC gegen den BFC (30.09.2023) in der 19. Minute gegen Amar Suljic hart eingestiegen und dafür von Schiedsrichter Chris Rauschenberg für "rohes Spiel" vom Platz gestellt worden. In der Urteilsbegründung des NOFV heißt es: "Erlbeck grätschte seitlich mit hoher Intensität, ohne die Chance den Ball spielen zu können, in seinen Gegenspieler und traf diesen mit offener Sohle oberhalb des Knöchels."

Erlbeck fehlte dem CFC bereits am vergangenen Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg in Zwickau. Zudem muss der 30-Jährige in den Regionalliga-Partien gegen Luckenwalde und Altglienicke zuschauen. Am kommenden Wochenende darf er aber schon wieder spielen: Für das Sachsenpokalspiel am Samstag (14.10.2023) in Bischofswerda zählt die Sperre nicht.