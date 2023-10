Die beiden Mannschaften verbindet eine seit 20 Jahren anhaltende Fan-Freundschaft. Es war das insgesamt dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs. 2016 trotzte der damals gerade in die Oberliga aufgestiegene Underdog den Gästen aus der Mainmetropole ein 2:2 ab. Dazu gab es eine Spende über 10.000 Euro für den Erhalt der Leipziger Spielstätte. Drei Jahre später ließ die Eintracht der BSG vor gut 9.000 Fans im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang dann mit 5:1 keine Chance. Viel wichtiger als das Ergebnis: Der 100.000 Euro schwere Scheck, den die Gäste aus Sachsen in der Halbzeit von SGE-Vorstand Axel Hellmann überreicht bekamen und in den Bau einer Flutlichtanlage steckten. Dafür wurde sich nun mit diesem Spiel bedankt.