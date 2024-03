Chemie agierte in den ersten Minuten durchaus auf Augenhöhe, war im Aufbauspiel allerdings zu unpräzise und leistete sich zudem immer wieder Fehlpässe. Die Gastgeber wirkten in ihren Aktionen dagegen griffiger und hatten auch den ersten Abschluss der Partie: Bellot verhinderte mit einer Flugeinlage aber den Rückstand (19.). Fünf Minuten später hätte Chemie die zu diesem Zeitpunkt eher einseitige Partie beinahe auf den Kopf gestellt, doch Hilßner konnte Masts perfekt getimten Diagonalball aus kurzer Distanz nicht verwerten.

Das war es dann aber auch erst einmal mit den Angriffsbemühungen der Grün-Weißen. Stattdessen riss die Viktoria, die phasenweise ansehnlichen Kombinationsfußball bot, das Spiel weiter an sich. Harant musste nach einer halben Stunde gegen Gunay vor der Linie klären, wenige Sekunden später segelte Yildirims noch abgefälschter Abschluss nur knapp am linken Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite konnte Chemie vor der Pause dann doch noch einen Hochkaräter verzeichnen, doch Mäder rutschte eine Flanke aus kurzer Distanz über den Schädel.

Auch in Hälfte zwei kam der Gastgeber mit mehr Druck aus der Pause - und belohnte sich. Falcao drang nach Vorlage von Yildirim in den linken Sechzehner ein, umkurvte seinen Gegenspieler und ließ Bellot aus kurzer Distanz keine Chance (57.). Chemie musste reagieren, tat jetzt mehr fürs Spiel und kam zu Abschlüssen. Surek schoss aus der Distanz allerdings drüber. Kurz zuvor hatte Falcao das 2:0 auf dem Kopf, vergab aber kläglich (66.).

Die BSG kam auch in der Schlussphase zu mehr Spielanteilen und drückte die Berliner phasenweise in die eigene Hälfte. Die klaren Abschlüsse blieben dagegen weiter aus. Stattdessen hatte die Viktoria durch Yildirim (71.) und Baca (78.) zwei weitere Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden. So blieb Chemie bis zum Schluss die Hoffnung auf einen Punktgewinn, die insgesamt souveräne Berliner Defensive ließ aber nichts mehr anbrennen.