In der zweiten Hälfte kam Rot-Weiß Erfurt dann durch Erik Weinhauer zum verdienten 1:1 (58.) Ausgleich. Dem Tor war zum wiederholten Male eine starke Balleroberung und Vorarbeit durch Hajrulla vorausgegangen. Danach passierte nicht mehr viel, beide Teams riskierten wenig und standen defensiv stabil und so ergab sich unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung. Greifswald bleibt in der Tabelle weiterhin ganz oben mit nun 56 Punkten. Erfurt rangiert auf Platz 11.