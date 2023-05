Am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost ging es für den 1. FC Lok Leipzig zum SV Babelsberg 03. Dabei mussten die Sachsen verletzungsbedingt auf den Torschützenköng Djamal Ziane verzichten. Das merkte man dem Offensivspiel des FCL an diesem Tag jedoch nicht an. Im Karl-Liebknecht-Stadion zeigten sich die Sachsen von Beginn an spielbestimmend und hatten durch Luca Sirch (7.) und Theo Ogbidi (14.) aussichtsreiche Chancen. Wenige Augenblicke später machte es dann Osman Atilgan besser und ließ den mitgereisten Lok-Anhang beim 1:0 jubeln (15.).