Regionalliga ZFC Meuselwitz verschenkt Heimsieg gegen Luckenwalde

4. Spieltag

So grausam kann Fußball sein: Der ZFC Meuselwitz spielt eine starke erste Halbzeit und dabei den FSV Luckenwalde förmlich an die Wand. Doch die mangelnde Chancenverwertung sollte am Ende sogar alle drei PUnkte kosten.