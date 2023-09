Der FC Eilenburg ist zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft von Trainer Sascha Prüfer rettete am Sonntag bei Viktoria Berlin ein 0:0 über die Ziellinie. Nach einer faden ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Gastgeber zahlreiche Torchancen, die sie allesamt ungenutzt ließen. So hatte auch Eilenburg kurz vor Schluss noch die Chance zur Überraschung, vergab diese aber ebenso.