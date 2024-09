In Mittelfeldmann Justin Petermann (Außenbandverletzung im Knie), Linksverteidiger Justin Smyla (Außenbandriss im Sprunggelenk) sowie den Offensivstützen Elias Löder (Knöchelbruch) und Cemal Sezer (Kniescheibenverrenkung) fehlen den Blau-Gelb-Weißen aktuell vier potenzielle Stammspieler. Dennoch hat der 54-Jährige unerschütterliches Vertrauen in sein Team, das am Dienstag noch um Angreifer Ted Tattermusch verstärkt wurde. "Wir zeigen in jedem Spiel, was in uns steckt – mit hoher Intensität und Dynamik."