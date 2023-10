Ladehemmung bei der BSG Chemie Leipzig: Die Leutzscher treffen das Tor nicht mehr, blieben in den letzten drei Partien ohne eigenen Treffer und folglich auch ohne Sieg. Nach den Nullnummern gegen den Berliner AK und in Zwickau setzte es vergangene Woche gegen die VSG Altglienicke eine 0:3-Niederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass vor allem in Zwickau und auch gegen Altglienicke bei einer besseren Chancenverwertung mehr möglich gewesen wäre. Trainer Miroslav Jagatic analysierte: "Wir müssen vor dem Tor cleverer sein, belohnen uns nicht. Aber so ist Fußball, wir werden uns auch in Zukunft wieder belohnen." Mit zwölf Punkten ist sein Team dennoch im Soll.

Miroslav Jagatic sicher: "Wir werrden uns auch wieder belohnen." Bildrechte: IMAGO / Picture Point