Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Regionalliga konnte sich der ZFC Meuselwitz am vergangenen Wochenende beim 9:0-Pokalerfolg über Chemie Kahla den Frust von der Seele schießen. Das Positiverlebnis des hochverdienten Sieges will die Mannschaft von Coach Georg-Martin Leopold nun auf das bevorstehende Ligaspiel übertragen. Dort gastiert Meuselwitz am Samstag (ab 13 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) beim Tabellenschlusslicht – dem Berliner AK.