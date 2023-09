Viktoria Berlin: Minimalismus pur

Mit Viktoria Berlin kommt nun am Samstag alles andere andere als Laufkundschaft ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Trotz des großen Umbruchs im Sommer (18 Abgänge, 14 Neuzugänge) ist die Mannschaft von Trainer Semih Keskin gut in neue Saison gestartet. Vor allem die Defensive ist das Prunkstück der Berliner. Drei Gegentore aus bisher sieben Partien ist Ligaspitze. Klingbeil warnt vor einer "sehr guten Mannschaft. Sie stehen sehr stabil und robust hinten. Da haben sie eine richtige Härte drin." In der Offensive hakt es bei den Berlinern dagegen. Lediglich fünf Tore erzielte man bisher, nur Chemnitz und der BAK trafen seltener. Allerdings holt die Viktoria aus ihren wenigen Chancen meist das Maximum raus. In diesem Fall schon satte 12 Punkte – Minimalismus pur! Oder wie Klingbeil sagt: "Das ist schon eine Hausnummer. Da kommt fußballerische Wucht auf uns zu."

Gegen Hertha traf Jenas Maximilian Krauß sehenswert zur Führung. Bildrechte: IMAGO/Bild13 Auch deshalb gilt es für sein Team wie schon zuletzt mit der nötigen Aggressivität in die Zweikämpfe zu gehen. Die Einstellung seiner Spieler, das betonte Jenas Trainer bereits nach dem Spiel gegen Hertha II, passt. "Sie sind straff, fokussiert, haben Lösungen und arbeiten aggressiv gegen den Ball. Traumtore schießen sie auch", sagte Klingbeil und spielte auf Maximilian Krauß' schönen Schlenzer ins rechte Eck an. "Er ist fleißig, macht Extraschichten. Das ist dann kein Zufall mehr. Er ist auf einem sehr guten Weg." Für die nötige defensive Stabilität soll weiter Nils Butzen sorgen. Der erfahrene Neuzugang stand bereits gegen Hertha in der Startelf und spielte durch. Auch gegen Viktoria dürfte der 30-Jährige erneut von Anfang an ran, um das laut Klingbeil "zielstrebige und eklige" Angriffsspiel der Gäste zu unterbinden.

Drei personelle Fragezeichen

Personell muss Klingbeil weiter auf die verletzten Justin Petermann, Alexios Dedidis und Marcel Hoppe verzichten. "Die Reihen lichten sich aber ein bisschen." Die zuletzt angeschlagenen Ken Gipson, Joel Richter und Burim Halili konnten wieder mittrainieren, ihr Einsatz am Samstag wird sich aber kurzfristig entscheiden.