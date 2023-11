Bildrechte: IMAGO / Ostseephoto

Civa: "Hansa sollte besser dastehen"

Der Aufsteiger von der Küste hat in dieser Saison bisher spielerisch oft überzeugt – allerdings mit überschaubarem Ertrag. Nach dem starken 6:1 gegen den Chemnitzer FC am zweiten Spieltag kam lediglich noch ein Sieg gegen Luckenwalde dazu. Dazu gab es zwei Unentschieden gegen die Tabellennachbarn BAK und Eilenburg.



Kurz vor Ende der Transferperiode verlor das Team von Trainer Kevin Rodewald mit Pascal Breier (VfB Lübeck) und Sebastien Thill (Stal Rzeszow/POL) zwei Leistungsträger. Der FCL ist dennoch gewarnt vor Hansa mit seinen Schlüsselspielern wie Mike Bachmann (sechs Tore), Louis Köster (sechs Scorerpunkte) oder Rechtsverteidiger Jannis Lang dennoch. "So wie sie spielen, sollten sie besser dastehen", konstatiert Almedin Civa im Interview mit Sport im Osten.

Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Lok hofft auf Selbstvertrauen nach RWE-Brustlöser

Bei Lok ist etwas Ruhe eingekehrt. Durch sieben sieglose Spiele in Serie in der Liga herrschte Krisenstimmung in Probstheida, besonders nach dem desolaten 0:5-Auftritt bei Viktoria Berlin. Der anschließende Befreiungsschlag gegen Erfurt soll neue Kräfte freisetzen. "Wenn man so eine Klatsche kriegt wie gegen Viktoria und dann gegen Erfurt gewinnt, da nimmt man was mit", ist sich Civa sicher. "Das sollte uns Selbstvertrauen geben."