Denn der Vorjahresmeister, der in den Aufstiegsspielen an Unterhaching scheiterte, ist nach einer Startniederlage richtig auf Touren gekommen. Zuletzt holte das Team von Claus-Dieter Wollitz vier Sieg ein Folge. In den vergangenen fünf Begegnungen sind die Lausitzer gemeinsam mit dem punkt- und torgleichen Greifswalder FC das beste Team der Liga. In fünf Heimspielen gab es fünf Siege: "Wenn wir diszipliniert sind und eine gute Intensität haben, sollte unsere Serie halten", sagte Wollitz dem RBB.