Das soll sich in Zukunft ändern - und dafür stellten die Thüringer in dieser Woche die Weichen. Mit Andy Trübenbach wurde der erste Neuzugang für die neue Spielzeit bekannt. Der 32-Jährige knipste in den vergangenen Jahren zuverlässig beim ZFC Meuselwitz und traf besonders gern gegen Erfurt: Sechs Tore schenkte er Rot-Weiß seit 2021 ein.

Was Trübenbach in Meuselwitz ist, war Djamal Ziane lange im Trikot der Blau-Gelben, doch in dieser Saison klemmte es beim Torjäger (nur fünf Saisontreffer) und weitere werden nicht dazukommen. Ziane fällt für den Rest der Saison verletzt aus. Auch das passt irgendwie zu der gebrauchten Spielzeit - in der Lok und Erfurt zumindest in Highlightspielen noch glänzen können und wollen.