Bereits am heutigen Abend steigt die Partie Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Zwickau (19:00 Uhr, Liveticker in der SpiO-App). Der Saisonstart der Schwäne war alles andere als gelungen, doch nach zwei satten Niederlagen mit 0:7 Toren erholte sich die Truppe von Trainer Rico Schmitt und konnte anschließend zwei wichtige Siege in Chemnitz (1:0) und gegen Plauen (3:0) einfahren. Nun geht es ins Steigerwaldstadion, wo es beim letzten Duell dieser beiden Teams ein klares 4:1 für Erfurt gab. Auch RWE ist mit vier Punkten aus vier Spielen nicht gut in die Spielzeit gestartet und benötigt die drei Punkte dringend, damit in der thüringischen Landeshauptstadt nicht früh in der Saison wieder Unruhe aufkommt.