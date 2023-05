Drei Punkte sind überlebenswichtig

"Wir schauen nicht nach Greifswald, nur auf uns. Wir wollen in Berlin gewinnen, wissen aber, dass TeBe guten Fußball spielen kann", so Hanne, dessen Vertrag zunächst nur bis zum Sommer läuft. Danach würde er – so er in Meuselwitz bleibt – im Falle eines Klassenerhalts wieder ins zweite Glied rücken. Drei potentielle Nachfolger sollen vergangene Woche bereits im Stadion in Meuselwitz gewesen sein, gesichert ist die Anwesenheit von Matthias Maucksch. Eine Trainerentscheidung wird aber erst fallen, wenn ein weiteres Jahr Regionalliga gesichert ist. EIn möglicher Kandidat beim ZFC, wenn die Klasse gehalten wird: Matthias Maucksch. Bildrechte: IMAGO

Bei aller Theorie zählen am Sonntag erstmal nur die drei Punkte, und das wird im Mommsenstadion schwer genug. Auch wenn TeBe in der laufenden Saison wirklich keine Bäume ausgerissen hat, unterschätzen darf man das Team von Trainer Christopher Brauer nicht. Das bekam vergangene Woche der SV Lichtenberg zu spüren beim 2:2, wobei TeBe erst in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte. Bei den Berlinern wird schon fleißig an der Oberliga-Mannschaft gebastelt, Und mit der Verpflichtung von Tom Nattermann zur kommenden Saison zeigt der Verein, dass man schnellstmöglich wieder in die Regionalliga zurückwill. Tom Nattermann (re.) wechselt im Sommer zu TeBe. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Trübenbach fehlt - Müller und Eckardt zurück

Der ZFC kann in Berlin nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig das Fehlen von Andy Trübenbach schmerzt. Der Knipser wird wegen seiner Bänderverletzung am Ellenbogen diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Er hat immer noch starke Schmerzen. Es ist natürlich schade, wenn wir auf ihn verzichten müssen", so Hanne. Aber der Rest ist an Bord, auch Felix Müller, der seine Gelbsperre abgebrummt hat und René Eckardt, der wegen Problemen mit der Wade vergangene Woche aussetzen musste. Genug Erfahrung also eigentlich, um den wichtigen Sieg zu holen.

Klarer Hinspiel-Sieg im Schneegestöber