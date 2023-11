"Nach ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs" seien die Verantwortlichen "zu dem Entschluss gekommen, im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen", hieß es in der Mitteilung. "Bis auf Weiteres" tragen Heines vorherige Assistenten Ex-Profi Torsten Mattuschka und Dan Twardzik die Verantwortung.



Am vergangenen Samstag hatte die VSG eine 2:3-Heimpleite gegen den ersatzgeschwächten ZFC Meuselwitz kassiert. Es war die bereits fünfte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Aktuell hat die namhaft bestückte Mannschaft um Topscorer Tolcay Cigerci, Akaki Gogia, Martin Kobylanski und Co. acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus. Am kommenden Freitag (10. November, 19 Uhr im SpiO-Liveticker) steht das Gastspiel bei Aufsteiger FC Eilenburg auf dem Programm.