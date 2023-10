Der Statementsieg gegen RK Celje soll nur der Auftakt für eine erfolgreiche Aufholjagd in der Gruppenphase der Champions League für den SC Magdeburg sein. Nachdem der Titelverteidiger zwei deutliche Pleiten in den ersten beiden Spielen gegen Veszprem und Barcelona einstecken musste, dominierte der SCM die Partie beim 39:23 gegen Celje nach Belieben. An diese Leistung will das Team von Trainer Bennet Wiegert am Donnerstag (20:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auswärts bei Wisla Plock anknüpfen.