Bad Langensalza Klage wegen Abriss von denkmalgeschützter Mauer

Der offenbar illegale Abriss einer denkmalgeschützten Mauer in Bad Langensalza beschäftigt weiter die Gerichte. Die Stadt will sich gegen einen Bescheid der Unteren Denkmalbehörde des Unstrut Hainich Kreises zur Wehr setzen. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) MDR THÜRINGEN am Freitag sagte, hat die Stadt das Verwaltungsgericht Weimar eingeschaltet. Das Gericht solle die Verhältnismäßigkeit klären, so Reinz. Vorausgegangen war ein Bescheid der Denkmalschutz- und Bauaufsichtsbehörde. Darin verlangt sie von Bad Langensalza den Wiederaufbau eines 100 Meter langen Abschnitts der historischen Mauer. Das 2,50 Meter hohe Bauwerk war in zwei Abschnitten zwischen 1899 und 1901 und später noch einmal 1906 bis 1908 von Ulanen erbaut worden. Bis zur Wende 1989 war hier die Sowjetarmee stationiert.

Die Altstadt von Bad Langensalza. Bildrechte: MDR/Steffi Peltzer-Büssow