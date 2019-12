Bildung Neue Schule für 1.000 Kinder in Jena eröffnet

In Jena ist am Montag eine neue Gemeinschaftsschule offiziell eingeweiht worden. 25,3 Millionen Euro hat die Stadt in den Neubau investiert. Dazu kommen 2,6 Millionen für die Ausstattung. Die neue Schule im Stadtteil Wenigenjena bietet in 75 so genannten Lernräumen Platz zum Lernen für bis zu 1.000 Schüler.

Die neue Gemeinschaftsschule unweit der Saale. Zu Schuljahresbeginn sind bereits die Klassen eins bis zehn umgezogen. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger