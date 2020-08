Das Thüringer Umweltministerium hat den ersten echten Wolfsnachwuchs der Ohrdrufer Wölfin bestätigt. Wie viele Welpen es sind, sei allerdings noch unklar. Aktuelle Bilder der Fotofalle zeigen die Wölfin mit einem sogenannten laktierenden (milchgebenden) Gesäuge. Die Wölfe konnten letztmalig am 19. Juli 2020 fotografiert werden. Der Nachwuchs allerdings lief noch nicht durch die diversen Fotofallen. Nach Angaben einiger Schäfer sollen die jungen Wölfe die Wurfhöhle aber bereits verlassen und mit dem Wolfspaar unterwegs sein.

Im letzten Jahr wurden Ende Juli/Anfang August bereits viele Schafe und Ziegen gerissen . Die Wölfin brachte damals dem Nachwuchs bereits das Jagen bei. Daher gab es vermehrt Angriffe auf Nutztierherden. Insgesamt mehr als 140 Nutztiere wurden 2019 rund um Ohrdruf gerissen. Die Schäfer rechnen deshalb damit, dass es zeitnah auch in diesem Jahr zu Wolfsangriffen und Rissen kommen wird.

Die letzten Risse durch Wölfe wurden vom Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs, das ans Thüringer Umweltministerium angegliedert ist, bei Arnstadt bestätigt. Dort wurden seit 17. Juli neun Schafe gerissen. Der letzte Riss war am 26. Juli. Dabei tötete ein Wolf zwei Schafe. Wie sich das Rudel demnächst verhalten und wo es auf Nahrungssuche gehen wird, ist unklar. Es ist das erste Thüringer Rudel.

Wölfe haben laut Nabu einen Lebensraum von durchschnittlich 350 Quadratkilometern. Die Schäfer rund um Ohrdruf bewachen trotz Wolfsschutzzäunen deshalb derzeit ihre Herden auch nachts. Nach ihren Angaben tauchen die Tiere jede Nacht in der Nähe der Herden auf. Mit Lärm und Licht versuchen einige Schäfer, die Wölfe dann zu vertreiben. Auch Herdenschutzhunde sind in manchen Betrieben bereits im Einsatz. Derzeit werden vier Herdenschutzhunde, Mastin Espagnol, in eine Schafherde integriert. Gefördert wird dies über das Pilotprojektes "Fachstelle Herdenschutzhunde Thüringen".