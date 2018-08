Durchsuchung bei VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden

Ermittler haben am Dienstag mehrere Standorte der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG sowie Büroräume in Erfurt durchsucht. Wie Dirk Germerodt von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen MDR THÜRINGEN sagte, wurden zahlreiche Akten und Unterlagen beschlagnahmt. Hintergrund sind laut Germerodt mögliche Unregelmäßigkeiten bei Immobiliengeschäften in Erfurt. Es bestehe der Verdacht der Untreue.

Ermittler der für Wirtschaftskriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Mühlhausen durchsuchten die Bank (Archiv). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK