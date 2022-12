Vor allem mit Schmetterlingen funktioniere so ein Citizen Science-Projekt gut, weil viele Menschen sie ganz einfach gerne mögen und ansehen. Das ergab nicht nur eine Umfrage von Andrea Büermann und ihren Kollegen – ein vergleichbares Projekt hatte in Frankreich einen regelrechten Hype ausgelöst. Gerade für Studien zum Artenschutz sind Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wichtig. In Europa wisse man mittlerweile, dass 70 bis 80 Prozent der Biodiversitätsdaten außerhalb von Universitäten erhoben werden, betont die Biologin Aletta Bonn. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) zu Artenvielfaltsthemen.

Für Biodiversitätsforscher und -forscherinnen ist Citizen Science wertvoll, denn so kommen sie an Daten, die ohne die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger gar nicht erfassbar wären. Zusätzlich erhoffen sich die Forschenden, durch diese "Wissenschaft zum Anfassen" ein stärkeres Umweltbewusstsein in der Bevölkerung auszulösen: "Menschen, die bei uns im Projekt teilnehmen, sind tatsächlich nach einer Saison, in der sie sich aktiv im Projekt engagiert haben, enger mit der Natur verbunden und haben eine genauere Wahrnehmung der Natur", sagt Andrea Büermann. Dieses Ergebnis hätten zumindest ihre Befragungen im Projekt VielFalterGarten gehabt.

Wichtig sei aber auch, dass die Ergebnisse eines Citizen-Science Projektes politisch gehört werden, findet Aletta Bonn. Also, dass beispielsweise die Kommune auf die Forschungsergebnisse vor Ort reagiert und Bereiche, in denen sich bedrohte Tierarten aufhalten, besser schützt. Die Biologin würde sich sogar wünschen, dass an deutschen Schulen eine Woche der Biodiversität eingeführt wird, in der Kinder und Jugendliche lernen, Tier- und Pflanzenarten zu identifizieren. Schließlich gilt nach wie vor: Nur was man kennt, schützt man. Und wenn wir besser verstehen, welche individuelle Rolle einer Art in unserem Ökosystem zukommt, werden wir uns womöglich stärker für ihren Erhalt einsetzen. Neben dem Artenschutz gehe es für sie aber auch ganz um Genuss: "Es ist einfach faszinierend, was man in der Natur sehen kann. Und da geht es nicht immer gleich ums Verbieten, sondern dass man sagen kann: ja, ich schätze das, ich finde es beispielsweise toll, wenn da Libellen an einem Bach sind." Das allein sei ein tolles Erlebnis.