Die Immunantwort der Menschen auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 ist eines der größten Rätsel in der gegenwärtigen Pandemie. Während die Immunantwort einiger Patienten eine Infektion auf das Niveau einer Erkältung eingrenzt, sorgt sie bei anderen Patienten für schwere Organschäden und mitunter auch den Tod. Generell scheint die eigene Abwehr bei Senioren und Männern später anzuspringen.

Wie lange schützt das Immunsystem vor einer Neuinfektion?

Wer aber schon mal eine Erkältung oder eine Grippe überstanden hat, die von einem der bereits seit längerem bei Menschen heimischen Coronaviren hervorgerufen wurde, der reagiert offenbar auch schneller auf das neue Virus. Wie lange der Immunschutz nach einer überstandenen Infektion hält, ist hochgradig unklar. Einige Studien können stabile Niveaus neutralisierender Antikörper zeigen, andere stellen erschreckend schnell fallende Werte fest.

Dabei ist auch noch offen, welcher Teil der Immunantwort welche Rolle spielt. Neben Antikörpern sind auch T-Zellen stark an der Bekämpfung des Virus beteiligt. Zweitinfektionen mit Corona sind aber möglich. Sie werden selten registriert, aber es passiert. Auch vor diesem Hintergrund erscheint es extrem unwahrscheinlich, dass Bevölkerungen ohne Impfstoffe durch Masseninfektionen einen Schutz durch eine sogenannte Herdenimmunität aufbauen können.

Impfungen können dauerhaft schützen

Was wissen Wissenschaftler inzwischen über die Gründe dafür, dass Immunsysteme so unterschiedlich auf Corona reagieren? Und welche Hoffnungen setzen sie auf Impfstoffe? Können Vakzine schaffen, was die natürlichen Abwehrkräfte anscheinend nicht hinbekommen, nämlich einen dauerhaften Schutz vor Corona bieten?

Gesucht: Der Schalter für schwere Covid-19-Verläufe

Diejenigen, die eine Coronainfektion überstanden hätten, müssten sich bis zur Impfung allerdings auch weiterhin vor einer Neuinfektion schützen. "Auch wenn die offenbar in den meisten Fällen milder verläuft, als die erste Erkrankung, werden die Betroffenen ja zu Überträgern des Virus dadurch. Deswegen rate ich zu den gleichen Hygieneregeln und Abstandsgeboten, wie sonst auch", sagt Jacob Nattermann, Immunologe am Universitätsklinikum Bonn.

Noch keine befriedigenden Antworten haben die Forscher auf die Frage, warum Covid-19 bei einigen Menschen nahezu symptomfrei verläuft, während sie bei anderen sogar zum Tod führt. "Es liegt nach bisherigem Stand nicht an der Menge der Viren, sondern an der überschießenden Immunantwort", sagt Charité-Forscher Sander. Neben dem Alter der Betroffenen spielen dabei wohl auch die Gene eine Rolle. Viele Wissenschaftler suchen daher nach dem Schalter im Immunsystem, der bei den einen die tödliche Überreaktion auslöst, während bei den anderen das Virus in den oberen Atemwegen bleibt.

Wie viel Antikörper muss man haben, um geschützt zu sein?

Die Erfoschung von Therapien bleibt wichtig