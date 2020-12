Es ist möglicherweise der meistzitierte Satz des Jahres. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt ihn Anfang Juni – gegen Ende des ersten Lockdowns: "Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen." Für Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) in Dessau, ist dieser Satz und das viele Geld, das er bedeutet, der Schlüssel dazu, dass nicht nur die Krise überwunden wird, sondern dass sich gleichzeitig große Zukunftschancen eröffnen: "Die G20-Länder geben 12 bis 20 Billionen US-Dollar aus, das ist das größte Konjunkturpaket der Menschheitsgeschichte. Wenn wir das jetzt in Richtung Klimaschutz investieren würden, dann könnte die Corona-Krise zu einem Sprungbrett zu mehr Nachhaltigkeit werden."

Dirk Messner hat im Januar sein Amt angetreten als neuer Präsident des Umweltbundesamtes. Als erstes musste er erleben, dass statt Umwelt- und Klimafragen plötzlich die Gesundheitspolitik im Mittelpunkt steht. Aber wenn die Corona-Krise überwunden ist, sollte der wirtschaftliche Neustart gleich auch ein Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaft sein, sagt der Umweltbundesamt-Präsident. Sein Argument: Auch wenn es paradox klingt, der Zeitpunkt war nie so günstig wie jetzt. Einfach, weil so viel Geld zur Krisenbewältigung bereitsteht.

Die Milliarden aus den Konjunkturpaketen sollten nach Ansicht des UBA-Präsidenten "klug" investiert werden. Bildrechte: dpa

Nach Ansicht Messners müsse man das viele Geld, dass man jetzt in Konjunkturprogramme stecke – immerhin 110 Milliarden Euro in Deutschland und 750 Milliarden in Europa – klug in die Zukunft investierten, also klimaschutz- und nachhaltigkeitsorientiert: "Wir müssen einfach für unsere Gesundheit und für unsere Wirtschaft und für unsere Lebensqualität umweltverträgliches Wirtschaften nach vorn entwickeln. Das ist eine der großen Lehren dieser Doppelkrise aus Pandemie und Klimakrise."