Zum ersten Mal in der Geschichte des Silbersalz Science & Media Festivals gehört auch das Planetarium in Halle zum festen Bestandteil des Programms. "Von der Frage nach den "kleinen, grünen Männchen" war die zweite Veranstaltung im Fulldome überschrieben, die am zweiten Festival-Tag stattgefunden hat. Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Der Neurowissenschaftler Jochen Müller führte durch diese Veranstaltung, die im Rahmen der ursprünglich in Berlin angesiedelte Reihe "Einstein in the Dome" durchgeführt wurde. Als Gäste waren der experimentelle Biophysiker und Weltraumwissenschaftler Andreas Elsäßer sowie der Chemiker und Astrobiologe Riccardo Giovanni Urso eingeladen. Extra für diesen Abend hattte Urso seinen Vortrag sogar auf Deutsch auswendig gelernt – das Publikum dankte ihm für diese Geste. Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Die Suche nach Leben im All

Urso nahm das Publikum auf die Reise zur Suche nach Leben außerhalb der Erde mit. Dabei ging es natürlich nicht um kleine grüne Männchen, sondern um die Bausteine des Lebens – verschiedene Moleküle, die sich beispielsweise in Gaswolken in den Tiefen des Universums befinden und aus denen auch wir gemacht sind. Bildrechte: MDR/P. Klapetz

MDR WISSEN erklärte er am Ende der Veranstaltung, dass er und die Fachwelt herausfinden wollen, wie Leben auf einem Planeten entstehen kann: "Wie ist das Leben auf unserem Planeten entstanden? Und was sind die Zutaten dafür?" Die Bausteine des Lebens, zu denen auch Wasser gehört und die mit Kometen auf die Erde gebracht wurden, spielen für ihn die zentrale Rolle. In seiner Forschung sucht er das Weltall nach Molekülen ab, die "die Hauptbestandteile für Lebensformen" ausmachen und für die Zellbildung wichtig sind.

Die Reise durch durchs Universum

Doch bevor wir ihn das fragen konnten, übernahm Elsäßer den zweiten Teil des Vortrags. Er entführte das Publikum zunächst auf den Mars. Er erzählte beispielsweise von den robotischen Missionen, wie dem Perseverance-Rover der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Der Mars war jedoch nicht das Ende der Reise. Der Wissenschaftler steuerte in der auf die Kuppel projizierten Simulation noch weitere Welten an. Zuerst ging es zum Jupitermond Europa, der mehr Wasser als die Erde haben soll. Anschließend flog er zum Saturn, um die beiden Monde Enceladus und Titan zu zeigen. Alles Kandidaten, auf denen bereits Moleküle entdeckt wurden. Mit dem nächsten Stopp verließ er das Sonnensystem und zeigte das Planetensystem Trappist-1 in 40 Lichtjahren Entfernung.

"Ich denke, ein ganz interessanter Punkt für die Suche jenseits der Erde, ist der Mars", verriet Elsäßer später am Abend gegenüber MDR WISSEN. "Wir wissen, dass es in der Vergangenheit flüssiges Wasser auf dem Mars gegeben hat. Deswegen gibt es viele Marsmissionen." Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Obwohl es Theorien über mögliches einfaches Leben auf der Venus gibt, ist der Wissenschaftler nicht ganz so überzeugt. Man sollte lieber auf die Eismonde von Jupiter und Saturn schauen. Und außerhalb unseres Sonnensystems? Da sollen wir dem Wasser folgen – "dort, wo wir die größten Chancen sehen, eventuell Leben auf anderen Planeten zu finden."

Das interessierte Publikum stellte seine Fragen

Die Lichter in der Kuppel gingen wieder an und Müller ergriff das Mikrofon, um die Fragerunde einzuleiten. Das Publikum wollte beispielsweise wissen, ob alle Sterne eine habitable, also bewohnbare Zone haben. Für Elsäßer ein klares "ja", jedoch mit einem Einschub, der den Besucherinnen und Besuchern ein kleines Lachen entlocken konnte: "Die Frage ist, ob es da auch einen Planeten gibt." Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Eine Besucherin wollte wissen, wie es mit intelligentem Leben aussieht und ob es wünschenswert wäre, dass wir dieses finden. Der zweite Teil der Frage amüsierte Elsäßer. Seine Antwort kam mit einem Lacher: "Da sag’ ich als Forscher: Das kann ich nicht beurteilen." Er machte deutlich, dass wir den Sprung zu intelligentem Leben selbst hier auf der Erde noch gar nicht verstehen. Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Selbst den Schritt von einzelligen zu mehrzelligen Lebenwesen hat die Fachwelt bisher nur unzureichend nachvollziehen können. Die Suche nach intelligentem Leben in Weltraum ist somit eine komplizierte Angelegenheit, der Elsäßer und Urso ihr Leben widmen.