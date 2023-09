Das neu veröffentlichte "bidt-Digitalbarometer.international" zeigt, dass Deutschland im Vergleich mit sechs europäischen Ländern im Bereich digitaler Kompetenzen zurückliegt. Die Studie, ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt) und des SZ-Instituts der "Süddeutschen Zeitung", ergab, dass die digitale Kluft in Deutschland besonders ausgeprägt ist, wobei Faktoren wie Alter und Geschlecht eine bedeutende Rolle spielen. Finnland führt die Rangliste mit 63 von 100 Punkten an, während Deutschland und Spanien mit durchschnittlich 55 Punkten am Ende liegen.

Trotz der Defizite in digitalen Kompetenzen sind die Deutschen im internationalen Vergleich zuversichtlicher in Bezug auf die Chancen und Risiken der Digitalisierung. 65 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland sehen die Digitalisierung als Chance für ihr Unternehmen. Das ist der höchste Wert in den untersuchten Ländern. 81 Prozent der Befragten in Deutschland gaben außerdem an, etwas über künstliche Intelligenz (KI) zu wissen, ein Wert, der nur von Finnland übertroffen wird.