In Hollywood-Filmen sind sie schon länger präsent, nun könnten sie schon bald auch in der Realität Einzug halten: Solaranlagen im Weltall, die Energie zur Erde liefern. Am weitesten bei der Forschung dazu ist derzeit möglicherweise das California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena mit seinem "Space-based Solar Power Project" (SSPP).



Die Idee dahinter: Spezielle faltbare Kacheln werden mit einer Rakete ins All gebracht, dort ausgeklappt und so zu einem riesigen Panel zusammengefügt. In Form von Mikrowellen wird die Energie zur Erde geschickt. Der große Vorteil liegt dabei darin, dass im Weltraum die Solarenergie dauerhaft verfügbar ist und nicht nur tagsüber und bei wolkenlosem Himmel wie auf unserem Planeten. Der Nachteil sind die noch sehr hohen Kosten, die deutlich über denen der Photovoltaik auf der Erde liegen.