Was haben die Menschen in Halle und Umgebung an diesem Abend erlebt? Es ist objektiv gar nicht so leicht festzustellen. Wetterstationen sind in dieser Gegend eher rar gesät. Und obwohl es am selben Abend in weiten Teilen Deutschlands gewittert hat und an vielen Stationen Windgeschwindigkeiten über 100 km/h gemessen wurden, sind die starken Schäden nur in einem sehr kleinen Gebiet zu finden. Etliche Augenzeugen berichten von einem Tornado, also einer schmalen rotierenden Luftsäule, die man mit ihrer typischen Rüsselform vor allem aus Nordamerika kennt. Der Deutsche Wetterdienst geht später eher von einer Fallböe aus, auch Downburst genannt. Dabei fließt kalte Gewitterluft sehr schnell nach unten und sorgt am Boden für extreme, vertikale Winde. So selbstverständlich und allgegenwärtig er uns meistens erscheint: Wind ist ein schwer greifbares Phänomen, selbst für die moderne Wissenschaft. Doch warum ist das so? Und welche Winde erwarten uns in Zeiten des Klimawandels?