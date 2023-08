Wissenschaftler aus Deutschland und der Schweiz haben eine Methode entwickelt, um aus Nebel aufgefangene Wassertröpfchen unmittelbar zu reinigen. Sie verwendeten dazu ein engmaschiges Geflecht aus Metalldraht und beschichteten dieses mit einem Gemisch aus Polymeren und Titandioxid. Die Polymere sind so gewählt, dass sich die Wassertropfen optimal am Geflecht ablagern und dann möglichst schnell in einen Sammelbehälter abfließen, um nicht vom Wind fortgeweht zu werden. Titandioxid wirkt dagegen als chemischer Katalysator. Es spaltet viele in den Tropfen enthaltene organische Schadstoffmoleküle und macht sie somit unschädlich.

"Indem wir das Nebelsammeln mit der Wasseraufbereitung kombinieren, kann es auch in Regionen mit Luftverschmutzung genutzt werden, zum Beispiel in dicht besiedelten Ballungszentren", sagt Ritwick Ghosh. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und führte die Studie, die im Fachjournal "Nature Sustainability" veröffentlicht wurde, während eines Gastaufenthalts an der ETH Zürich durch.