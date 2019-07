Furore machte der Schriftsteller Andreas Maier 2000 mit seinem Roman "Wäldchestag", der ebenfalls in der Wetterau spielt. Bildrechte: dpa

Wenn sich Andreas Maier in der Vergangenheit ein Etikett aufkleben lassen musste, dann das des Heimatschriftstellers. Seit Jahren schreibt er an seiner "Ortsumgehung" – einer auf elf Bände angelegten Romanreihe, die sein Aufwachsen in der Wetterau beschreibt, einer Region in Hessen nördlich von Frankfurt am Main.



In seinen Romanen mischen sich Biografie und Zeitgeschichte. Die ersten Kindheitserinnerungen gewinnen ebenso an literarischer Größe wie das politische Geschehen jener Zeit. So auch im jüngsten Band, der sich ganz um "Die Familie" dreht: