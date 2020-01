Manchmal muss man einen Schritt zu weit gehen, um zu erkennen, dass man einen Fehler macht. Mit dem letzten Album "Shadowmaker" haben wir vielen Fans vor den Kopf gestoßen. Das hat die Frage aufgeworfen: 'Was macht eigentlich die Identität der Band aus?'

Die Antwort liefert Eicca Toppinen mit dem neunten Werk der Finnen – dem ersten seit fünf Jahren: "Cell-0" ist eine Rückkehr zur Instrumental-Musik der frühen Neunziger: Ohne Gesang – nur mit Celli und Schlagzeug. Der Albumtitel "Cell-0" stehe für den Ursprung. Daraus macht Toppinen, ein Baum von einem Kerl, eine richtige Mission. Nach dem Motto: Es täte nicht nur der Band, sondern der gesamten Menschheit gut, sich auf "Cell-0" – also auf ihre Wurzeln – zu besinnen. So stehe "Cell-0" außerdem dafür, dass wir alle miteinander verwandt und Teil desselben Systems seien, erklärt Toppinen.

In der Musik gibt es zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Noten, die man immer neu anordnen kann – wodurch sich unterschiedliche Klangwelten ergeben.

Toppinen hebt das Klangliche auf die Meta-Ebene. Ein Indiz dafür, dass Apocalyptica Musik mit Anspruch machen. Das beginnt bei einem Hybrid aus Weltmusik, Prog-Rock und Metal – aus Pink Floyd, Vangelis, Metallica und Klassik. Und setzt sich fort in einer visuellen Qualität, die das Kopfkino des Hörers zum Glühen bringt. Die neun Stücke sind wie Soundtracks zu kleinen Spielfilmen und stehen einem Hans Zimmer oder Danny Elfman in Nichts nach – sie beschwören die Fantasie des Konsumenten.

Das ist das Schöne an Instrumental-Musik: Man muss sie nicht erklären, sondern es obliegt dem Hörer, sie auf seine Weise zu entdecken. (...) (D)ie Stücke sind sehr cineastisch und lösen bei jedem andere Gedanken und Gefühle aus.

Mit Songtiteln könne man zwar andeuten, was ihnen beim Schreiben durch den Kopf gegangen sei, erzählt Toppinen. Aber abhängig davon, was sich im Unterbewusstsein abspiele, würden die Stücke jeweils andere Gedanken und Gefühle auslösen. Gute Musik habe die Fähigkeit, das zum Vorschein zu bringen, so Toppinen.