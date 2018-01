Es gibt Romane, die einen weiten historischen Bogen spannen, die von privaten Katastrophen, politischen Verstrickungen und beglückenden Lieben erzählen und dennoch vor allem durch ihre Atmosphäre, ihren insistierenden Grundton in Erinnerung bleiben.

Attila Bartis hat mit seinem dritten Roman 'Das Ende' ein solch verstörend-beeindruckendes Buch geschrieben, das auf die lange Ära des ungarischen Ministerpräsidenten und Chefs der sozialistischen Partei János Kádár zurückblickt. Rainer Moritz, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Damit blickt der 1968 in Siebenbürgen geborene Autor auf eine Zeit des Leidens an einem einschnürenden Regime, ungeachtet dessen, was es während des "Gulaschkommunismus" an kleinen Freiheiten einräumte.

Eine Familie geht am Volksaufstand zugrunde

1956 in Ungarn - es ist ein Aufstand des ganzen Volkes. Die Familie des Protagonisten reißt er unglücksam auseinander. Bildrechte: IMAGO Bartis' Protagonist, der 1943 geborene András Szabad, erlebt als Junge, wie seine Familie an den Folgen des zur "Konterrevolution" erklärten Ungarnaufstands von 1956 zugrunde geht. Sein Vater kommt durch eine unglückselige Verkettung von Ereignissen in Haft, aus der er im Frühjahr 1960 als gebrochener Mann zurückkehrt. András' Mutter stirbt, und so beziehen Vater und Sohn eine bescheidene Wohnung in Budapest. Der Vater, Fotograf von Haus aus, will nicht an die Vergangenheit erinnert werden, ist froh darüber, als Bibliothekar in einem entlegenen Stadtteil Unterschlupf zu finden, und erliegt wenig später einer Krebserkrankung.

Die Sprachlosigkeit der totalitären Herrschaft

Im Herbst 1956 fordern die Ungarn die sowjetischen Besatzer auf, das Land zu verlassen. Doch die schicken noch mehr Truppen und schlagen die Revolte blutig nieder. Bildrechte: IMAGO Vater und Sohn leben auf engstem Raum und bewahren zugleich große Distanz zueinander, unfähig, Worte zu finden für das, was sie umtreibt. Diese Sprachlosigkeit ist eines der quälenden Leitthemen des Romans, der auf wahrlich beklemmende Weise davon erzählt, wie totalitäre Herrschaft jede kleinste Gehirnwindung der Bürger infiziert. Was die Macht verlangt, braucht "nicht einmal in der Hinrichtungskammer" eingefordert zu werden; schleichend nisten sich ihre Ansprüche ein und legen sich wie Mehltau auf das Leben derjenigen, die den Herrschenden nicht blind akklamieren.

Eine Stadt in Grau

Obwohl "Das Ende" die Szabad'sche Familiengeschichte bis in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zurückverfolgt, erzählt Bartis keinen klassischen Familienroman. Stattdessen geht es Ich-Erzähler András darum, eine "Inventur" seines Lebens vorzulegen – eines Lebens, dem es völlig an Leichtigkeit und Unbeschwertheit fehlt. Was immer András widerfährt, über allem hängt ein bleierner Dunst, regiert nur eine Farbe, deren Bedeutung der Ich-Erzähler begreift, als ihn die Neugier dazu treibt, das Haus von Parteichef Kádár in Augenschein zu nehmen: