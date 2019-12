In eine längst vergangene Zeit führt uns diese gelungene Romanverfilmung von Neele Leana Vollmer zurück: Menschen lebten noch sehr viel langsamer und ruhiger, weil sie keine Handys hatten. West-Berlin war noch eine Insel, auf die sich jene retteten, die nicht zur Armee wollten. Es sind die 80er-Jahre in der alten Bundesrepublik, irgendwo in der Provinz, wo fünf junge Leute eine WG gründen, um den depressiven Freund Frieder (berührend in seiner Todessehnsucht: Max von der Groeben) vom Selbstmord abzuhalten.