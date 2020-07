Filmkritik "Auf der Couch in Tunis" – Psychotherapie auf arabisch

Bildrechte: Jochen Saupe

Eine Psychotherapiepraxis in Tunis? Die Psychoanalytikerin Selma macht genau das, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Die Menschen, die bei ihr auf die Couch kommen, liefern einen lebendigen Einblick in die Situation der Gesellschaft. So ist dieser Film nachdenklich und amüsant zugleich.