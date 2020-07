So energiegeladen und geradezu euphorisierend hat Benjamin Biolays Musik lange nicht geklungen. Für sein neues Album "Grand Prix" ließ sich der 47-jährige Franzose von der Musik inspirieren, die er als Mittzwanziger gehört hatte: The Strokes, Arctic Monkeys, The Libertines und Happy Mondays. Also gibt's diesmal frischen Poprock und dreckige Gitarrensounds als Kontrast zum meist dunklen, manchmal etwas schläfrigen Sprechgesang.