Andreas Leusinks jüngst erschienenes Buch zu Gerhard Gundermann ist eine Annäherung an diesen merkwürdigen Menschen. Es zeigt den schüchternen, blassen Jungen. Beleuchtet die traumatische Beziehung zum Vater, der den Kontakt zum Sohn abbricht. Erinnerungen, Dokumente und Interviews mit Weggefährten zeigen einen Besessenen, dem es ernst ist: mit der Arbeit und mit den Idealen. Er ist Parteimitglied aus Überzeugung und zugleich unversöhnlicher Kritiker. Einen Funktionär beschimpft er wegen Inkompetenz und droht ihm sogar Prügel an. 1984 wird er aus der SED ausgeschlossen, die rote Fahne über seinem Bagger bleibt.

Der Musiker Lutz Kerschowski trifft Gundermann 1977 in Hoyerswerda. Er sagt über ihn: "Meiner Meinung nach kannte er damals fast nur die Arbeit, er hatte keine Freundin, er hat nicht geraucht, er hat nicht getrunken, er war fast Asket, würde ich sagen, war entweder auf seinem Bagger oder im Proberaum oder hat zu Hause Texte geschrieben. Und wenn er von den anderen 100 Prozent verlangte, hat er 200 gegeben. Und wenn die anderen sich dann so richtig Mühe gegeben haben, haben 200 gegeben, dann war er längst bei 300." Doch wieviel Prozent Gundermann auch immer gibt, irgendwie ist es nie genug.

Das neuen Buch über Gundermann Bildrechte: Ch. Links Verlag

Gundermann, auch das zeigt das Buch, ist Überzeugungstäter und Überzeugungsopfer zugleich. 1976 verdingt er sich als IM mit Deckname "Grigori" für das Ministerium für Staatssicherheit. Er will Missstände im Tagebau aufdecken, verletzt in seinem Eifer auch die Privatsphäre anderer, vielleicht, weil er sich selbst keine zugesteht. Er ist gnadenlos gegen Freund und Feind - bis er begreift, dass man an Verbesserungen nicht interessiert ist, sondern ihn nur abschöpft. 1984 bricht er den Kontakt zur Stasi ab und wird selbst zum feindlichen Objekt.



Andreas Leusink, der Herausgeber des Gundermann-Buches beschreibt diese Diskrepanz so: "Wie wir so schön sagen, Gundermann war ein Widerspruch auf zwei Beinen, ja. Er hat viele Dinge auch einfach vergessen und verdrängt. Tatsächlich hat er eben auch Freunde, Kollegen verraten. Und als er damit konfrontiert wurde, oder sich selbst damit konfrontiert hat, Anfang der 90er-Jahre, konnte er es gar nicht begreifen."