Ein herzerfrischender Film für ein junges Publikum kommt aus Deutschland: "Cleo" von Erik Schmitt. Cleo, temperamentvoll von Marleen Lohse gespielt, ist Touristenführerin in Berlin, wodurch der Film auch eine abenteuerliche Reise durch die bewegte Geschichte der Stadt wird.

Marleen Lohse als Cleo Bildrechte: Detailfilm, Johannes Louis

Mit einer Schatzkarte macht sich Cleo auf die Suche nach einer magischen Uhr, mit deren Hilfe sie Zeitreisen unternehmen könnte, um so den traumatischen Unfalltod des Vaters zu verhindern. Doch eine solche Manipulation hätte natürlich Auswirkungen auf die Gegenwart, was Marleen schrittweise begreift. Sie findet nicht nur einen neuen Zugang zu ihrer Stadt, sondern auch zu ihren Gefühlen, wobei der junge Mann Paul, gespielt von Jeremy Mockridge, als zunächst zufälliger Reisebegleiter eine zunehmend wichtige Rolle in ihrem Leben spielt.