Die letzten Mitglieder der Merce-Cunningham-Dance-Company haben für den Film einige seiner klassischen Stücke an ungewöhnlichen Orten getanzt. Bildrechte: Martin Miseré/Camino Filmverleih GmbH

Regisseurin Allan Kovgan interessiert sich in ihrem sehenswerten Porträt besonders für die frühen Jahre, als Cunningham noch heftig angefeindet wurde. Sie zeichnet sensibel den Wandel in seinem Leben nach, auch die Zweifel und Enttäuschungen, die gescheiterten, utopischen Ansätze eines gemeinsamen Lebens und Arbeitens der Truppe. Die letzten Mitglieder seiner Company tanzen für den Film einige seiner klassischen Stücke, an ungewöhnlichen Orten, so wie er es liebte.



Alla Kovgan hat es geschafft, einen sinnlichen Film über den 2009 gestorbenen Künstler zu drehen, dessen wunderbare 3D-Bilder selbst etwas Tänzerisches haben. Sie machen für uns die Bewegungen der Tänzer im Raum, das harmonische Zusammenwirken, das dialogische Tanzen erfahrbar, das für Cunningham so lebensprägend war.