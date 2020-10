Cynetart-Festival für Medienkunst startet in Dresden

Die Performance ist zusammen mit der Choreografin Maria Chiara de' Nobili entstanden, die seine Licht – und Bildwelten in Bewegung transferiert hat, und einer der Höhepunkte der diesjährigen CYNETART. Wenn man so will auch ein fulminanter Abschied für Ulf Langheinrich, der nach vier Ausgaben den Posten des künstlerischen Leiters abgibt.

Überhaupt scheint einiges im Umbruch. Am offensichtlichsten wohl dadurch, dass das Festival mittlerweile als Biennale konzipiert wurde. "Wir haben 20 Jahre das Festival jährlich ausgetragen und gemerkt, wir hecheln ganz schön, das jedes Jahr neu zu denken", erläutert Thomas Dumke, Projektmanager des Festivals. "Da kam der Vorschlag von Hellerau und von der Stadt ob eine biennale Ausgabe auch sinnvoll sei und da haben wir zugestimmt." Dennoch musste man herbe Rückschläge einstecken, als schließlich die institutionelle Förderung der Transmedia Akademie, die Trägerverein der CYNETART ist, durch die Stadt Dresden von 77.000 Euro auf 50.000 Euro jährlich gekürzt wurde. Die Kürzung sei kein positives Zeichen und mache wenig Mut in die Richtung der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung weiterzudenken, findet Dumke.

Einen Ausblick auf kommende thematische Auseinadersetzungen gibt beispielsweise die Dresdner Künstlerin Katharina Groß mit einer Live-Performance, bei der sie mit Pflanzen Soundlandschaften kreiert. Was das Programm der 23. Ausgabe jedoch auch zeigt: Das Festival genießt international großes Ansehen. Nicht umsonst fördert die Vertretung Taiwans in Berlin die Aufführung von Arbeiten ihrer Künstlerinnen und Künstler auf der CYNETART. Inwieweit die CYNETART diese Exklusivität und die von ihr beanspruchte Vorreiterrolle in Sachen Medienkunst auch in Zukunft behaupten kann, dafür werden offenbar jetzt im 23. Festivaljahrgang die Weichen gestellt.