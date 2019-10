"Der Glanz der Unsichtbaren" – Filmkritik und Trailer zum Film von Louis-Julien Petit

Immer wieder kommen aus Frankreich beglückende Komödien, die soziale Genauigkeit, Menschlichkeit und Humor verbinden. "Der Glanz des Unsichtbaren" ist ein weiteres, in Frankreich übrigens sehr erfolgreiches Beispiel für diese schwere Kunst des anspruchsvoll Heiteren.

In dem Film finden unterschiedliche Frauen zusammen Bildrechte: Piffl Medien GmbH

Erzählt wird von einer Tagesstätte für obdachlose Frauen, die zwar liebevoll betreut werden, aber hier nicht schlafen dürfen. Die Einrichtung soll geschlossen werden, weil zu wenige der Frauen in den Arbeitsalltag integriert werden konnten. Nun beginnt für die vier engagierten Sozialarbeiterinnen ein Wettlauf mit der Zeit. Mit großem Tempo versuchen sie, Arbeitsstellen für die Obdachlosen zu finden, was bei allem Druck auch sehr komische Seiten hat, denn die Frauen sind weder fähig noch willens, sich in die genormten, verlogenen Rituale von Bewerbungsgesprächen pressen zu lassen.