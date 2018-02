Der seidene Faden

Durch die schöne Oberfläche dringt das Drama niemals durch. Bildrechte: Universal Pictures Germany

Paul Thomas Anderson hat erneut mit dem großen Daniel Day-Lewis ("There Will Be Blood") gedreht, die Musik schrieb wieder sein fantastischer Hauskomponist Jonny Greenwood von Radiohead. Die Ausstattung ist unendlich elegant, dennoch befriedigt dieser Film nicht ganz: Durch die schöne Oberfläche dringt das Drama niemals durch, die erhoffte Intensität verliert sich in seidigen, wallenden Stoffbahnen, die durchweg unsympathischen Figuren bleiben kalt und uninteressant wie nackte Schaufensterpuppen.