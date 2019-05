Die Familie Feininger hat es bislang zu vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gebracht. Dabei gibt es genügend Erzählstoff: Feininger ist in seinem ersten Berufsleben Karikaturist und mitten in einer Schaffenskrise trifft er auf die zehn Jahre jüngere Kunststudentin Julia Berg. Und damit beginnt Feiningers zweite Karriere sowohl als Ehemann wie als freischaffender Künstler. Dass seine Ehefrau Julia an dem späteren Erfolg großen Anteil hatte, das wollte Galeriedirektor Michael Freitag nicht übergehen:

Die Gattin: Erst Künstlerin, dann Managerin seines Erfolges

Zwei Jahre nachdem er Julia Berg kennengelernt hat, beginnt Feininger mit der Ölmalerei. Aus dieser Frühzeit sind zwei Arbeiten zu sehen; Ölbilder von Julia und Lyonel Feininger, die sich überraschend ähneln. Doch als Feininger malerisch eigene Wege einschlägt, wird die Ehefrau zur Managerin von Familie und Karriere, was wichtig ist, denn Feininger macht wenig Aufhebens um sich. Das ist wohl sogar der Grund, warum er ans Bauhaus berufen wird:

Nobler Mensch und Vater, ernsthafter Künstler und Mentor-Meister am Bauhaus

"Der Punkt, weshalb Walter Gropius ausgerechnet ihn als ersten Meister auserwählt und berufen hat, dürfte genau in dieser Zurückhaltung liegen. Er war niemand, den man in eine bestimmte Ecke stellen konnte. Er war weder Expressionist, noch Abstraktionist, sondern er war Feininger, ein nobler Mensch und ernsthafter Künstler im fortgeschrittenen Alter, der versprach, auf eine ganz unverdorbene Art und Weise imstande zu sein, Schüler zu erwecken. Lyonels Selbstporträt mit Tonpfeife neben dem Selbstbildnis seiner Maler-Sohns Lux Bildrechte: dpa

Das zeigt sich auch in der eigenen Familie: Der älteste Sohn Andreas wird ein berühmter Fotograf für das "Life"- Magazine, Laurence Feininger arbeitet als Musikwissenschaftler am Vatikan, der dritte Sohn Lux wird wie der Vater Maler. Erstmals überhaupt sind in der Ausstellung Fotos vom Eleonore Feininger, seiner Tochter aus erster Ehe, zu sehen. Dass sie ererbte Begabung und Kreativität nicht unbedingt dem Familienfrieden zuträglich ist, erklärt Galeriedirektor Andreas Freitag: "So ein Erbe ist zwar brillant, aber auch eine Last, weil man auch an was gemessen wird, was man vielleicht nicht ganz selber ist. Natürlich gab es auch Konflikte in dieser Familie. Jeder, der seinen Weg sucht, wird irgendwo anstoßen. Aber Feininger war nicht der Tyrann und Dominator oder der glänzende Überflieger, sondern in all seinen Lebensbeziehungen auch ein sehr inniger Mensch."

Umfangreiche Recherchen: Lore-Fotos bei eBay entdeckt

Blick auf die Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg Bildrechte: dpa Die Ausstellung zeigt, wie sich bestimmte Sujets in der Familie Feininger vererben, etwa die Vorliebe für Eisenbahnen oder Segelschiffe. Aber auch biografisch ist die Familie Feininger durchaus interessant. Lyonel, der Deutsch-Amerikaner heiratet in zweiter Ehe eine deutsche Jüdin und der Sohn Laurence wird später katholischer Priester in Italien. Ein Romanstoff eigentlich, der nun als Bilderzählung in Quedlinburg präsentiert wird. Manches Exponat wird erstmalig gezeigt, betont Galeriedirektor Andreas Freitag: "Wie immer bei so einem komplexen Projekt, wo auch viel Neuland zu betreten ist, waren das auch sehr umfangreiche Recherchen, die Nachlässe in den USA oder Italien. Und ich habe sogar drei Kabinett-Fotografien von Lore bei eBay ersteigert für die Ausstellung. Wenn man nichts kriegt, muss man eben sehen, wo man es herbekommt."

Die Feiningers - das ist kein Familienidyll sondern ein bewegtes Leben in unruhigen Zeiten – alles andere als geradlinig, denn das wahre Leben ist eben keine Bauhaus-Designstudie.