Buchkritik "Chelsea Girls": Sex & Drugs & Poetry

"Rockstar der Gegenwartslyrik" – so wird die 1949 geborene, queere Schriftstellerin Eileen Myles in den USA genannt. Ihre Karriere beginnt im New York der 70er-Jahre. Im 1994 veröffentlichten Prosaband "Chelsea Girls", an dem Myles insgesamt 13 Jahre lang schrieb, dokumentiert sie ihren künstlerischen Selbstfindungsprozess als lesbische Dichterin. Doch erst 2015 gelingt ihr damit der Durchbruch. Nun liegt "Chelsea Girls" erstmals auf Deutsch vor.