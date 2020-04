Über Eske Bockelmann Eske Bockelmann wurde 1957 in Friedrichshafen geboren. Er studierte klassische Philologie und Germanistik, promovierte an der Universität München und habilitierte an der TU Chemnitz. In Chemnitz arbeitet er seit 1994 sowohl an der TU als auch an einem Gymnasium als Altgriechisch- und Lateinlehrer. Das Thema "Geld" begleitet ihn seit vielen Jahren. 2004 erschien sein Buch "Im Takt des Geldes. Zur Genese modernen Denkens", in dem er zu erklären versuchte, wie das Geld um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert das Denken und sogar die Rhythmuswahrnehmung der Menschen verändert habe.