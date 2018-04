Am Dienstag startet das Filmfest Dresden. Das Kurzfilmfestival zeigt bis Sonntag mehr als 300 Filme aus über 50 Ländern. Schwerpunkt des diesjährigen Festivals ist das Thema Europa. Dabei wird auf die europäische Entwicklung der letzten 30 Jahre bis heute geblickt. Gleichzeitig reflektiert das Festival damit auch seine eigene Geschichte; in diesem Jahr feiert es sein 30. Jubiläum. Mit dem Themenschwerpunkt möchte Festivalleiterin Sylke Gottlebe ein weltoffenes Dresden zeigen. Wie sie im Gespräch bei MDR KULTUR mitteilte, sehe man sich als Initiative in der Verantwortung.